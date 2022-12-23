大陸廣東省日前有名女子感染新冠肺炎，整個人發高燒不舒服躺在家中的沙發椅上休息，由於她穿著厚重的外套保暖，再加上自身的體溫太高，竟然引來家中4隻小貓爬到她身上窩著，這樣的場景就像是「人體暖爐」；也讓網友笑翻「這沉重的愛」、「身上長了好多小貓咪」。

綜合陸媒報導，日前廣東省1名女子感染新冠肺炎，因為發高燒整個人只能躺在沙發椅休息，她穿上厚重的外套保暖，再加上本身體溫太高，竟然引來家中4隻貓咪，賴在她身上一動也不動，把她當成是人體暖爐，這樣的景象也讓她的家人非常傻眼。

女子因發高燒躺在家中，沒想到成為「人體暖爐」，吸引家中4隻貓咪賴在她身上不走。（翻攝自微博）

影片在網路上曝光後，引起網友紛紛留言表示「她好幸福」、「她在炫耀自己很多貓」、「貓：這暖爐很給力」、「做足了工具人」、「接受來自貓貓們的愛吧，稍微有點沉重了」、「這沉重的愛」、「身上長了好多小貓咪」、「幸虧貓還小，長大還得了，壓得不輕」、「我同家兩隻貓也是這樣，她感動得要命」。