國內房地產市場景氣進入調整，不過，都更危老、科技廠房建案需求持續，預拌混凝土廠仍看好明年營運。環泥（1104）目前在手訂單達200萬噸，能見度更已看到明年全年。國產建材（2504）表示，手中訂單量已超過800萬立方米，未來二年業績無虞。

環泥現有三大主力產品，預拌混凝土占營收比重約69％。

環泥混凝土市場主要分布在中南部，尤其在台南市為第一大廠，在高雄及屏東也是領導廠商，目前共有九大生產基地。其中麻豆新廠鎖定南部科學園區科技業建廠及周邊建案需求，預計明年第一季營運，初期月產量為1萬至1.2萬立方米，未來可提升至1.5萬立方米以上。

看好明年營運景氣，除了台南麻豆廠明年首季投產之外，環泥指出，也期待透過租賃或購買廠房等方式，在台中以北評估兩個新據點，希望逐步擴充北台灣混凝土市場影響力。

科技廠辦建案讓市場對預拌混凝土需求增加，國產認為，全台科技大建設仍然持續不斷，近期海內外科技大廠，頻頻宣布加碼投資建廠，更已成形的全台科技廊道基礎，同時也撐起預拌混凝土產業的龐大商機。

另外，國產建材指出，隨著各縣市更加重視都更危老重建，也帶來剛性需求，同樣挹注業績表現，毛利率也可望持穩。

為爭取更多工程商機，國產建材指出，台南仁德廠、台北汐止廠新建工程已展開，將分別在第四季與明年第二季出貨。