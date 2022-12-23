國資圖館長劉仲成將出任桃園市教育局長，23日最後巡館，與員工互動溫馨感人。（陳淑芬攝）

國資圖館長劉仲成將出任桃園市教育局長，23日最後巡館，員工們舉「告白手牌」依依不捨。（陳淑芬攝）

國資圖館長劉仲成上任6年多以來，堪稱是「得獎王」，2021年獲「教育部標竿圖書館獎」，2022年再獲教育部「社會教育貢獻獎」等連年獲獎。經桃園市長當選人張善政延攬擔任桃園市教育局長即將就任，他23日最後巡館，員工們熱情送花祝福，高舉「告白手牌」依依不捨，尤其對他的招牌開場詞「你今天閱讀了嗎？」懷念不已。

劉仲成從教育基層做起，一路歷經南投縣教育局長，教育部督學、教育研究委員會執行秘書與學生事務及特殊教育司長，2016年接任國資圖，他主打創新策略推動全民閱讀，以「同業合作、異業結盟」等多元服務成果近年獲獎不斷，加上為人親切及高EQ，頗受同仁愛戴。

劉仲成23日上午最後巡館，員工們熱情送花，還高舉自製「告白手牌」，「愛您呦」、「仲成仲成，萬事都成」、「最帥館長，誨人不倦」，還有他致詞招牌開場詞「今天閱讀了嗎？」、大力宣導的「有心、用心、耐心、愛心、細心」「五心級服務」也都登場，溫馨互動一路笑聲不斷。

員工下午舉辦「感恩歡送茶會」，劉仲成溫馨、風趣地與在場同仁回憶共事點滴。他說，今年上任邁入第7年，認識很多好朋友，他本想低調，但也不能不告而別，看到很多志工到場讓他感動在心，志工是重要後盾，每個螺絲釘都缺一不可。

劉仲成說，他將國資圖定位為「幸福館」，一路走來感謝員、志工在同一條船上齊心努力，讓國資圖持續進步，他雖對同仁們不捨，但天下沒有不散的宴席，能在一起工作都是機緣，每個安排都是最好的安排，他鼓勵同仁在崗位持續好好工作。

國資圖近年獲獎，包括2018年獲文化部金鼎獎－政府出版品類數位出版獎；2019年獲行政院「政府服務獎」、「iLib Guider APP」獲資訊月百大創新產品獎；2020年「閱讀全壘打」活動獲教育部「閱讀磐石獎」；2021年獲教育部「圖書館事業貢獻－標竿圖書館獎」、劉仲成個人獲選「經理人月刊100MVP經理人」；2022年獲教育部「社會教育貢獻獎」。