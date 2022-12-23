國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，預計明年2月才接任，因任期不到1年，屆時台北市大安區立委依規不用補選，引發綠營抨擊，連國民黨台北市大安文山區議員王欣儀都坦言，這樣的狀況讓她感到滿意外的，若大安區有將近一年的空窗期沒有立委，會讓對手和地方上有攻擊的聲音，恐讓2024年立委選舉這戰會「蠻難打的」。

曾在立委初選中和林奕華對壘的王欣儀，今天受訪時表示，林奕華明年2月1日才就職，不用立委補選，各有優缺點，因為補選可能會讓很多民眾覺得一直在選舉很煩，而林奕華擔任副市長當然也很好，因為林奕華和蔣萬安過去在立法院就是同事，又擔任蔣的競選總幹事，過去也當過議員，府會、市政這塊也嫻熟，由她出任當然也是個理想人選。

不過王欣儀隨後表示，林奕華但角色上確實會比較「尷尬」，畢竟立委才第一任，卻在這個時間點去當副市長，會造成大安區有將近一年的空窗期沒現任立委，這樣會讓對手、地方上有些聲音、攻擊的點，對地方「比較難交代」。

王欣儀認為，林奕華晚接副市長確實比較奇怪，有史以來應該沒有市長在就職時，有副市長懸缺在那，外界可能會有質疑聲浪，認為難道國民黨都沒人了嗎？北市都沒人了嗎？且過去大安區長期以來都是國民黨的立委，現在一旦中斷，有一段時間沒國民黨現任立委在的話，會覺得2024立委選戰「應該會蠻難打的」。

王欣儀認為，國民黨做出這樣的決定，她覺得蠻意外的，因為現在北市人口小於250萬，本來就少1個副市長，只有2位，如今林奕華較晚上任，會有1個多月只有1位副市長，但市政團隊應要盡快接受市政、趕快開始興利除弊的工作等，盡快上手，所以這樣的狀況，可以預期一定會被罵，「但這是他們的選擇，我也沒辦法講什麼」。

王欣儀呼籲，國民黨還是得謙卑考量民眾感受、顧到在地民眾權益，必須有所警惕、步步為營，因為大家可能認為以前大安區都是國民黨立委，是不是大安區一定是國民黨囊中物，但今年大環境完全不是這樣，再來有沒有把民眾、地方放在優先考量，民眾也會有所感受，所以就她看來，還是要警示，如果將近1年沒現任國民黨立委在大安區，2024立委選舉會變成是硬仗、很難選，因為現任立委在延續服務上有優勢、有基礎，相對傳承下去會比較容易，若空缺下來，難度就會更高。

至於會不會代表國民黨在2024年參選大安區立委？王欣儀說，基本上若有機會當然會全力爭取，因為她畢竟已經是資深議員，加上她上一屆本來就跟林奕華初選，但因為林當時已經是不分區立委，有現任立委一些優勢，而自己過去也跟原本大安區的立委蔣乃辛長期配合，做地方服務，如果蔣乃辛要繼續選立委，因為倫理問題不可能跟他拚初選。

她指出，後來蔣乃辛很臨時才宣布不選，加上那時初選又是最早的一批，等於她沒有什麼時間可以準備初選，在時間倉促下最後還是小輸林奕華，但林奕華當立委後，她和林也都配合得很好，辦公室也都一起配合，從地方到中央服務、互動，長期一起在大安深耕，爭取地方建設。

王欣儀強調，以大安區來講，她是唯一跟林奕華選過初選的人，再來以資歷、形象、年紀、女性傳承等各方面來講，加上最近跑地方也有很多民眾勸進，希望她可以擴大服務，「既然上次參加過初選，這次有機會的話我當然還是會全力爭取」。