111學年度高級中等學校各職類技藝競賽12月競賽完畢，桃園市成績輝煌，桃園市長鄭文燦日前發放獎勵金鼓勵榮獲金手獎同學，其中光啟高中餐飲管理科學生江雅琪，參加商業類烘焙職類比賽，在指導老師廖暄宇長久的訓練中獲得全國高中職第4名的佳績。

江雅琪談到歷經了許多的失敗與挫折，也不斷的在從中一直反覆的練習，俗語說簡單事重複做就會變得不簡單，江雅琪曾經遇到瓶頸時，哭著練到想要放棄，經過鼓勵後，他又繼續向前行並從失敗中找方法，在比賽前一個月每天自動留下來練習到很晚，好的成績真的不是偶然，是他一次不斷的努力向前行，感謝光啟高中餐飲科全力給予協助和支持，並獲得許多老師的及業師的指導，不斷地給予技巧跟方法才能獲得如此的佳績！。

另外學校在獲獎同學返校後特別辦理走紅毯活動，讓獲獎師生備受尊重而且分享榮耀給全校師生，獲獎師生將獎盃獻獎給光啟高中黃東榮董事長，感謝董事長長期以來對技職教育的奉獻與學校教育的付出。

其中學生羅翊展，參加商業類中餐烹飪比賽，獲得全國高中職第13名優勝的成績。羅翊展表示，歷經了許多的失敗與挫折，並從失敗中找方法，長久的練習中感謝指導老師陳智瑩及光啟高中餐飲科全力給予協助和支持，並獲得許多老師及業師的指導，包含老師陳景輝、陳瑞昌、陳俊銘、也包含科大的老師，不斷地給予技巧跟方法的指導才能獲得如此的佳績。

校長鄒紹騰表示，感恩餐飲科主任楊淑女長期以來對技職教育的奉獻，並再次強調學校三大辦學理念期望光啟高中成為一所以品德教育、技藝教育及國際化教育為目標的一流學府培育光啟學子成為優質世界公民。