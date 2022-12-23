南投縣立殯儀館旁新建「生命禮儀園區」，提供民眾更舒適的治喪環境。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣立殯儀館設備老舊、空間不足，縣府斥資3億9665萬元新建生命禮儀園區，23日舉行動土典禮。南投縣長林明溱指出，現有殯儀館使用超過40年，因不敷使用，3年前規劃新建殯儀館，終於在他擔任縣長的最後1天上班日動土，讓他感到非常欣慰，2025年5月完工後，將提供民眾更舒適的治喪環境。

南投殯儀館設有禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃3屜，供治喪家屬使用，隨著社會變遷，民眾逐漸習慣轉在殯儀館辦理治喪事宜，每逢民俗旺日，禮廳、靈堂、冰櫃常供不應求，該殯儀館啟用逾41年，設備老舊、空間不足，嚴重不敷使用，縣府在舊館旁新建生命禮儀園區，23日舉行動土典禮，南投縣議員張嘉哲、林芳伃、縣府民政處長吳燕玲、建設處長李正偉等人都出席。

生命禮儀園區將興建生命禮儀中心、服務中心及大體中心共3棟建物，生命禮儀中心為地上3層建築，1樓為停車空間，設有59格汽車位、51格機車位，2樓有7間禮廳，3樓有27間小靈堂；服務中心1樓為梯廳，2樓為服務中心，3樓則是輔導室及會議室；大體中心1樓設置2間清洗室、2間解剖室、2間入殮區及停棺室，2樓則是偵查庭及辦公室等。

林明溱表示，他非常重視殯儀館使用空間的問題，3年前就開始規劃新建殯儀館，終於在他擔任縣長的最後1天上班日動土，讓他感到非常欣慰，新的園區設備齊全，讓治喪家屬在更好的環境送走親人，也讓往生者最後一里路走得安祥。