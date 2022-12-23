屏縣府團隊為屏東縣長潘孟安(左)舉辦歡送會，並由同仁說出對縣長感謝的話。(林和生攝)

屏縣府團隊為屏東縣長潘孟安舉辦歡送會，並送上大大擁抱。(林和生攝)

23日是屏東縣長潘孟安任內最後一天上班日，他遵守和鄉親約定，上班到最後一刻，屏東縣政府團隊及同仁特別舉辦歡送會，細數8年點點滴滴，不論酸楚或榮耀都化為一句「我屏東我驕傲」，現場氣氛溫馨感動，潘則感謝縣府同仁陪他打完美好一仗，高喊：珍重再見。

潘孟安自2014年12月25日就任以來，為不負鄉親所託，「1天24小時當48小時用」是他與縣府團隊運作的模式，鐵人行程及鋼鐵般的意志堅持，在8年任期帶領屏東創造許多不思議，翻轉各界對屏東印象，因此縣府團隊建立深厚的革命情感。

23日下午，縣府各局處派代表齊聚縣府大禮堂歡送潘，當同仁回憶說出「不合理的要求是磨練」，全場大笑，因為大家都瞭解潘孟安的行事風格，儘管過程艱辛，但回想一起創造的美好成果，每個人都以身為屏東縣政府團隊為榮。

他透露，在任內簽下最後一份公文，是攸關在屏東公務單位服務的年輕人員住宿補貼，盼減輕同仁負擔。

歡送會上各局處別出心裁準備送別禮物，不少局處關心潘的健康，送他體重計、智慧健康手錶、按摩墊、保溫水壼等，民政處更關心縣長終身大事，送上育兒包，提醒他已經立業，更要成家，全場笑聲連連。

8年的共事潘總是以身作則，消防局長許美雪講到每次颱風來襲時，縣長一定坐鎮災害應變中心，咖啡一壼一壼的灌，徹夜緊盯颱風動態不敢鬆懈，這些點滴讓她當場紅了眼眶。

走過8年，潘孟安對縣府同仁滿懷感謝及對他包容，同心協力、默默付出，一起創造屏東的榮耀，他說，這份榮耀是屬於大家的，「美好一仗已經打完，未來的屏東要繼續交給大家」。