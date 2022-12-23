澳門社會文化司司長歐陽瑜今表示，按政府的模型估計，澳門目前有約6分1人口已感染新冠病毒，而衛生局醫療人員至今約有4分1人染疫，比例較澳門整體感染人口高。她認為目前醫療系統未見頂，澳門當局預留給新冠病人的病床使用率不到4成，未到警戒線。

歐陽瑜又稱，社區門診承擔大部分看診人數，經其他醫療系統有效分流山頂醫院的急診輪候人數，山頂醫院急診輪候維持約100人左右，澳門政府今早亦加派30多位醫療人員到山頂急診，目前已加快病人的流轉速度。她重申醫院藥物足夠，但暫時不會向澳門市民派發抗疫包。

歐陽瑜強調，現在每日確診患者人數最高增幅低於1倍，沒有出現倍數感染者增長，近幾天所見，確診感染人數增長放慢，相信一個星期後會達到當初澳門政府預計的感染高峰，一但進入重症高峰，會集中醫護人員照顧重症病人。歐陽瑜稱，疫情並無出現「井噴式」爆發屬政府預計內，並強調澳門的統計是按國家標準，但坦言難以公布實際感染人數。