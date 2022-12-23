群創總經理楊柱祥表示，繼電視面板之後，近期IT面板也湧現急單，接下來可望把先前因為物流造成的庫存去化掉，明年第二季審慎樂觀，第三季可望迎接旺季。群創也因應大陸疫情擴散，提升台灣產能備援，後段模組產能利用率可望提升到80％。

不過對於產能利用率的調整，面板廠還是相對保守。楊柱祥強調，如果把前段製程的產能利用率拉高，在淡季之時價格談判上就比較弱勢，因此對於前段的產能利用率還是保守以對。至於前段的產能利用率調整，現階段還是接單生產，客戶訂單不同、各生產線的稼動狀況也有所不同。

反觀後段面板模組產能，因為大陸對疫情管控全面開放，近期確診率節節上升，對於生產有一定的影響。楊柱祥表示，根據大陸工廠的回報，目前到崗率約65％、也就是35％的員工沒有上班。因應大陸疫情狀況，群創即時啟動異地備援，以台灣的後段面板模組產能支援，估計後段面板模組的平均產能利用率將從先前的65％提升到80％。