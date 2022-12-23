長期在國外定居的李姓女子，20年前停保全民健保，期間多次返台探親，於2015、2019年被要求補繳健保費，她認為此舉過度限制財產權而聲請釋憲。憲法法庭今指出，停復保施行細則違反法律保留原則，相關條文至遲自判決公告後2年失效。衛福部社保司今回應，已成立修法小組，規劃將停復保內容納入《健保法》，但就適用對象是否要調整，還須進一步討論，下下會期有望將草案擬出。

社保司長商東福表示，全民健保是社會保險，具有強制性，有戶籍、國籍的人都要繳費，但一些民眾在海外，不方便就醫，因此施行細則提供辦理停保的機會。停保後，在海外出現緊急情況，就無法申請補助，但還是會有人覺得不公平，認為旅外國人不繳費，生病的時候回台又可以繼續健保，因此2代健保就有進行處理，就算再回台，也要繳3個月的保費才可再停保。

李姓女子辦了停保後再次入境，並不知道入境就等同恢復保險。商東福解釋，國人若出去超過6個月，這段時間可以辦理停保，但若中間有回來，馬上就會恢復身分，要繳保費。恢復身分不需申請，停保則需要申請，女子恢復身分後沒有辦理停保，下次回來就被追討保費，因而展開訴訟，但一直都敗訴，進而聲請釋憲。

商東福表示，憲法法庭認為，衛福部對女子的處分沒有違憲，衛福部將停復保規定訂在施行細則，是為了補充說明的概念，但憲法法庭認為，這麼重大的事情應訂在母法，若沒有處理，2年後就會失效。在此之前的今年下半年、衛福部長薛瑞元上任後，衛福部就因啟動修法工作小組，除健保費率6％的門檻外，也會一併處理停復保議題，不過相關細節，如是否要設立排除對象，則仍待討論。修法需要時間，下下會期有望將草案擬出。