游安順（右)）、陳心妤（中）接受《大雲時堂》李四端訪問。（MOMOTV提供）

多次入圍、獲得金鐘獎的游安順，今年首次以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬男主角便直攻影帝，外界一片極高呼聲，坦言本來沒這麼緊張，因為連黃秋生都說他會得，搞得備感壓力，坦承家裡特別有個位置留給金馬獎座，還有朋友送到廟裡加持過的金酒高粱，裡面還有金箔，叮囑最後一口要留在頒獎當天某個時辰點喝完。

游安順說每次金鐘得獎兒子都有參加，他也希望能帶兒子出席助攻得獎，沒想到金馬卻拒絕12歲以下的小孩參與，讓他感覺不妙，開玩笑大喊「我是被做掉的」。然而全家得失心最重的其實是兒子，得知父親落馬在飯店大哭，並安慰說「沒關係爸爸有金鐘獎就好了」。游安順則安慰自己，「其實沒得獎包袱會減少一些」，對於角色的挑選反而不會挑三揀四。

談到游安順與妻子陳心妤當初因戲結緣，相識之後陳心妤轉幕後專心做背後的支撐者，不過年齡相差13歲，且游安順曾有一段婚姻，陳心妤家人起初並不認同這段感情，爾後兩人曾開羊肉爐和熱炒店，一次他陷入心情低潮，覺得人生無奈，醉後游安順提出分手，女方第一時間以為他另結新歡，後來得知是他內心糾結不想耽誤、拖累她的青春，一氣之下賞兩巴掌把他喚醒，最後兩人都覺得真心付出不應輕易說離開，尤其生了小孩更對家庭有一份責任，游安順說回想起來是「甜美的，也是很重要的過程」。

游安順演舞台劇起家，演出電視劇也參與電影，甚或可以同時軋多部戲，詢問他怎麼切換角色？他說事先擬好角色人設，然後開始研究、模仿，即便多種角色同時開拍，演技開關轉換自如，角色隨取。陳心妤也對游安順說不要擔心沒戲演，「你的臉就是古代長相，比不過年輕的，你就趕快老，老了你的戲就多」，甚至朋友推薦游安順做醫美也遭到反對，「不要做醫美，做了就沒戲拍了」。