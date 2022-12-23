台北地方法院今更一審宣判，駁回媒體人彭文正「確認博士論文不存在」的民事起訴，總統府發言人張惇涵回應表示，總統府尊重司法判決；並期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，浪費社會資源的不實討論則應適可而止。
台北地院宣判後，目前人在美國的彭文正馬上在臉書回應，說該判決堪稱世界第五大寶藏。台北地方法院法官及院長擇惡固執的情操表示折服，也期勉他們今日既然能「橫眉冷對千夫指」，2024年520後也能在看守所內「俯首甘為孺子牛」。
台北地方法院今更一審宣判，駁回媒體人彭文正「確認博士論文不存在」的民事起訴，總統府發言人張惇涵回應表示，總統府尊重司法判決；並期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，浪費社會資源的不實討論則應適可而止。
台北地院宣判後，目前人在美國的彭文正馬上在臉書回應，說該判決堪稱世界第五大寶藏。台北地方法院法官及院長擇惡固執的情操表示折服，也期勉他們今日既然能「橫眉冷對千夫指」，2024年520後也能在看守所內「俯首甘為孺子牛」。
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