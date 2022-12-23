女星Apple（黃暐婷）出身自節目《我愛黑澀會》，儘管節目收官後，她憑著出眾外貌和風趣談吐仍活躍於各大綜藝節目，也是時尚節目主持人。Apple與牙醫男友趙國翔穩定交往多年，最近她與朋友們替男友過生日，事後更貼心當「愛的代駕」，沒想到卻遭無情吐槽。

Apple與小她2歲的「最帥牙醫」趙國翔在2020年2月公開戀情，之後大方交往，不時透過社群分享二人情侶點滴，也經常一同出席各種活動，2年多仍像是熱戀中；Apple昨（22日）晚上揪好友們一起替趙國翔慶生，一夥人在KTV包廂裡玩超嗨，還找來穿著聖誕裝的辣妹秀舞。

Apple當愛的代駕，卻遭到男友吐槽。（圖／摘自Apple黃暐婷IG）

在慶生派對後，Apple貼心地當男友的「代理駕駛」，被拍下握著方向盤開車的模樣；但有趣的是，Apple遭到趙國翔吐槽，「我的安全代駕，看起來很不安全」，讓她又氣又好笑地說，「拜託我技術變好了好嗎」，還PO出停好車子的畫面，自豪地表示，「Good job我很棒吧」，兩人甜蜜互動也讓網友都被閃瞎。

Apple在2020年認愛帥哥牙醫趙國翔，他們以結婚為前提交往，二人的婚事一直備受關注，據悉，男方親戚大多住美國，先前因疫情影響婚期只能暫緩，不久前Apple拋球給男友「手指好空喔」，也讓粉絲都希望他們早日有情人終成眷屬。

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