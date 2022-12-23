台中州廳主體建築已修復完成，自24日耶誕夜起，一連8天推出耶誕光之饗宴。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中州廳主體建築已修復完成，藉由燈光設計凸顯建築細部之美。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

「台中州廳亮起來！」台中市文化局今天表示，國定古蹟「台中州廳」已完成主體並拆除鷹架，經光環境營造試燈作業後，24日耶誕夜起至31日期間每天晚間6時至9時將以聖誕「紅」與「綠」為主調點亮州廳，耶誕夜加碼延長至晚間12時，跨年夜延長至隔天凌晨1時，期間整點有隨機變化彩蛋，連續8天推出光之饗宴。

文化局表示，「台中州廳」創建於1913年，2019 年公告指定為國定古蹟，市府正進行州廳及周邊歷史建築大屯郡役所、台中刑務所官舍群、市定古蹟典獄長宿舍等再造歷史現場修復與活化工作，與國內知名燈光設計團隊「偶得設計」陳怡彰攜手，以光為筆、建築為布，點亮台中州廳。

陳怡彰指出，透過高效照明，運用UniStrip系列LED燈條勾勒出古蹟建築線條，再輔以圓形投光燈，在不傷害結構前提下，利用光影投射切割出空間的層次與動感，讓州廳建築白天的美延續到夜間，並增添節慶氛圍。

文化局表示，州廳主體建築修復完工後已拆除鷹架，將再進行內部裝修與活化再利用工程，仍保留施工圍籬，並未開放入內參觀，建議民眾在州廳對街的市府路中華郵政旁，可以感受最佳觀賞視點。