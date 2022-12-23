前台北市議員羅智強今年初原本打算投身桃園市長選戰，故將市議員一職辭去，但最後卻把機會讓給張善政，改為輔選為主，由於在當地耕耘表現出色，藍營地方要角希望他2024出戰桃園市第六選舉區立委。羅智強對此事則回應，他當下還在思考中，在農曆年後就會做出決定。

根據《信傳媒》報導，國民黨在2024大選有個重要目標「國會過半」，黨內人士指出，羅智強先前為了桃園市長選戰將戶籍遷至桃園的龜山區，這區也就是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的立委選區，羅智強如果真的瞄準此區，無疑是上演藍、綠兩大戰將對決。

不過國民黨人士表示，無黨籍議員牛煦庭一直在龜山區所屬的第一選區深耕，國民黨目前也極力爭取牛的支持，盼他2024能披上藍袍挑戰該區立委，擴大藍營在桃園的版圖，因此希望羅智強能改往桃園市立委第六選舉區（八德區、大溪區、復興區、中壢區12里）挑戰，力助國民黨完成桃園立委全壘打。

報導指出，桃園市第六選舉區現任立委是藍營出身的趙正宇，民進黨在2016年禮遇他參選立委，以無黨籍身分從4連霸的孫大千手中奪下席次，2020年更拿下桃園立委選舉第一高票。但黨內人士認為，羅智強在眷村、深藍選民號召力極強，且趙正宇之前涉嫌貪汙收賄案，羅的機會非常大。而羅智強對於是否要挑戰立委則回應，還在思考下一步，但農曆年後就會決定。