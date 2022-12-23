其實兔子主要的食物來源是乾牧草和專用飼料，不是紅蘿蔔。（新北市動保處提供）

鼠兔類、兩棲爬蟲類和鳥類等特殊寵物也有愈來愈多飼主飼養。（新北市動保處提供）

近年來飼養寵物風氣盛行，除了常見犬貓外，鼠兔類、兩棲爬蟲類和鳥類等特殊寵物也有愈來愈多飼主飼養。新北市動保處於板橋毛寶貝生命教育園區開設特殊寵物照護課程，邀請台灣兩棲爬蟲動物協會及台灣流浪兔保護協會擔任講師授課，提供民眾龜、兔基礎照護知識，從6大方面著手全方位了解特殊寵物的生活習慣，營造友善飼養環境，讓想飼養特殊寵物的飼主們快速上手掌握飼養訣竅。

動保處因應民眾需求，特別於板橋生命教育園區開設特殊寵物照護課程，邀請2位專業講師分別講授龜、兔的飼養訣竅，台灣兩棲爬蟲動物協會顧問洪慶翔身兼台北市鳥類商業同業公會顧問，具有多種特殊寵物照護經驗，特別分享如何分辨陸龜種類、調整適當環境溫度及餵食食材不NG；台灣流浪兔保護協會志工蕭博文多年來致力於宣導各種兔子的衛教與正確的飼養方法。

例如一般人認知兔子是吃紅蘿蔔，但其實兔子主要的食物來源是乾牧草和專用飼料，只吃蔬果、紅蘿蔔反而會使兔子營養不良，嚴重還會引發維生素A中毒！課程內容從餵食、溫度、居住環境、運輸、訓練、娛樂等6大方面著手，幫助大家可以更了解這些物種的生活習性及照護方式，協助喜愛動物的民眾了解如何為牠們創造一個幸福與美滿的生活環境。

飼養象龜的陳先生說，本來將蘇卡達象龜「卡咪」飼養在房間內，夏天天氣較炎熱時，室內會開冷氣，和「卡咪」一起吹冷氣，然而透過這次上課了解，隨著環境溫度變化會導致陸龜代謝率下降且容易感冒，保溫燈及保暖墊是必須的；另也應提供各式各樣的蔬菜、植物等高纖維質的食物及營養素，避免單一種類蔬果導致營養不良。

動保處表示，好的飼養照護是預防動物生病首要，尤其是相對較少人飼養的非犬貓特殊寵物，建議於飼養前務必先充分了解習性，且做好照護飼養條件評估，以落實飼主責任維護動物福祉。毛寶貝生命教育園區明年亦將推出非犬貓特殊寵物為主題的一系列展覽及課程，歡迎有興趣的民眾至官網報名參加。