台中市長盧秀燕順利連任，12月25日上午8時將在市政大樓府前廣場舉行就職典禮，由行政院政務委員張景森擔任監誓人，市長盧秀燕將與一級機關首長宣誓就職。市府表示，就職典禮現場有表演及市集，宛如嘉年華，當天還會揭曉神祕彩蛋，歡迎民眾到場觀禮。

盧秀燕4年前就職時送出「谷關空氣瓶」意外成了熱門話題，也讓外界非常好奇今年的「神祕彩蛋」為何。市府表示，市民是頭家，就職典禮宛如嘉年華，12月25日當日上午8時，將由台中市和平區德芙蘭國民小學帶來美聲合唱及弦樂團演奏，為典禮揭開序幕，隨後盧秀燕宣誓就職、布達副市長、一級機關首長及宣誓與授予印信，典禮結束後，中台灣薩克斯風菁英團及台中市政府現職暨退休公教員工合唱團上場演出。

市府指出，為讓市民感受濃厚的耶誕節慶氛圍，市府邀集20家業者現場設攤，當日上午7時30分至11時30分將熱鬧展攤，預計10時過後還會免費發送限量2000份爆米花、及200份東東芋圓精心準備的芋圓紅豆湯，歡迎民眾踴躍前來見證台中縣市合併後市長首次連任宣誓就職典禮。除市集外，現場還有2處情境打卡區，包括充滿夢幻馬卡龍色系的台中捷運車廂、粉嫩繽紛的台中耶誕場景，典禮結束後，民眾可拍照留影紀念，或上社群媒體打卡與親朋好友分享。