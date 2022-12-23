56歲的資深美食節目主持人陳鴻今（23日）替燒烤品牌焦糖楓擔任一日店長，他許久未公開亮相，逆齡狀態令人驚艷，「我心裡都有後青春期的叛逆，我現在快60了，我覺得我到70歲還是會這個樣子。」在明新科技大學教課的他說喜歡嘗試新鮮事，「吸取」年輕人的精華才能永保青春，透露光教書就年薪破百萬，氣質也提升不少。

陳鴻堪稱台灣「型男主廚」的創始人物，早期被張小燕發掘，過去主持美食節目《阿鴻上菜》走紅，他昨感謝當時張小燕的提攜，「人生當中能遇到幾次貴人」，希望把好的回憶留在當下。

而出道30年外貌、身材都沒走鐘，會想再嘗試拍戲嗎？陳鴻開玩笑向瓊瑤喊話：「瓊瑤姊姊，我還沒有演過妳們家的男一。」表示如果有好的機會，都一定會勇於嘗試，好壞與否都不會得失心太重。

他提到因視網膜2度剝離，前幾年經歷短暫左眼失明危機，在病床休息很久，坦言沒有長期臥床經驗，就沒辦法體會生命中不能承受之輕，自喻是20世紀末美少年，「我當時眼睛一放出去都是1萬伏特的電力，覺得不能電時候，該怎麼辦。」表示現在有一半電力就很感謝，謙稱會用專業來補足外表。

此外，陳鴻今天為焦糖楓通化店開箱，也把通化店的一日所得6萬元，捐贈人安基金會，回饋社會，在這歲末年終讓寒士飽食。