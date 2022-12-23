富邦勇士「福祿壽」今天難得在場上重聚。(台北富邦勇士提供)

季前跳槽T1聯盟新北中信特攻的「大房東」曾文鼎，23日回到前東家台北富邦勇士主場接受總冠軍戒指頒贈儀式，除了勇士領隊蔡承儒親自頒發，昔日「福祿壽」另兩人林志傑與蔡文誠也都上台分享榮耀，曾文鼎說：「我感覺不像『客人』，因為面對一樣的球迷、隊友與老闆，還是我比較不要臉！」

「去年賽季告一段落後，我今天才來領冠軍戒，看到這麼多的觀眾，以及昔日隊友，我當然很開心，」曾文鼎說，「不過看到曾祥鈞在我離開後把握機會，我也替她開心，但他還有很多面相需要進步，能夠撕裂對方防守的自主進攻能力是他的弱項。」

聽到「魔獸」霍華德24日作客台南客場可能不打，曾文鼎不禁開玩笑表示，「他不能挑軟的吃，但跟他對上位，就會感受他的強勁力量，畢竟他在NBA打過那麼多年，也拿過很多獎項，現在還是很難對付，想要扛住他，對我來說真的很困難。」

曾文鼎坦承，由於T1聯盟外援變化性大，且每隊至少都有一到兩個超過210公分的長人，內線強度明顯比PLG還高，「所以我離開這裡之後還是很累，你要想像一下，3個巨漢輪流對上你，你怎麼可能不會累呢？不過PLG的曼尼高、辛特力等小外援能力確實比較強。」