國民黨立委林奕華將接任台北市副市長，準議員柳采葳今表示，林奕華是多數人心中的政壇零負評女力，「川華組合」是建設台北的不二人選，準議員詹為元也盛讚，林奕華進入台北市政府，絕對是台北市民之福。

柳采葳表示，如果說林依晨是演藝圈的零負評女神，那她敢說，林奕華也是多數人心中的政壇零負評女力，她認識林奕華時，林正擔任國民黨文傳會主委，之後一路採訪，不管是新北市教育局長，或是之後擔任立委，她看到的是藍綠都肯定的教育專業和服務。

柳采葳說，林奕華接下台北市副市長一職適才適所，民代轉任政務官本就是國家人才培訓機制，是政黨世代交替常態，應該善意看待優秀政治人才的訓用過程，只有經驗傳承，才能成就更好的台北，且林奕華也不是離開大安區，而是升級服務，其實很多大安區民對奕華姐的決定和勇氣都給予鼓勵，很開心她有機會讓服務升級。

柳采葳指出，大安區的服務工作會有人接續、立法院工作告於段落才出任，也是林奕華對於選民的承諾，林奕華的教育專業與服務經驗，加上李四川的工務專業與市政經歷，可以讓台北市市政升級、無限美好。

詹為元也說，以林奕華的行政經歷來說，絕對是蔣市府不可多得人才與得力助手，對蔣萬安盡速將市政上手絕對有幫助，林奕華進入台北市政府，絕對是台北市民之福。而且就他所知，林奕華在蔣萬安選舉過程當中是絕對的核心，這場勝利林功不可沒，蔣萬安帶有戰功的林進入市政府，是理所當然之事。

詹為元表示，短期內除了中山北松山王鴻薇與吳怡農的立委補選之外，還有南投縣也面臨補選，如果再加上大安區立委也要補選，接連三場補選的戰爭，對民眾來說著實會有疲乏感。

詹為元呼籲，空窗期的階段，國民黨台北市黨部應該讓其他區域的立委認養大安區各里，讓選民服務無縫接軌，林奕華去擔任副市長，空出來的立委位子才能讓議員或年輕世代的黨內同志競爭，帶動人才流動與輪替，對黨內人才培育與晉升皆有助益。