你叫的「鼠條」來了！網路上有段影片，影片中在1處家中，分別有1白、1橘2貓盯著家中地板上的洞看著，不久竟爬出1隻肥鼠，該老鼠看到2貓後，瞬間定格，大約17秒後，該老鼠還想要鑽回洞內逃跑，白貓直接伸出貓爪攔截，阻止肥鼠再鑽回洞內；網友一見影片後笑翻「挖洞逃獄，挖了個獄警休息室」、「兄弟且慢，你得留下點什麼再走」。

網路上流傳1段24秒影片，影片中在某住家裡，其一旁分別有白色與橘色的貓望著地板上的一個洞，沒多久，洞裡鑽出了1隻老鼠，下秒老鼠一抬頭看，竟定格與白貓對望了6秒後，在挪一下身子，立刻又引起橘貓注意，此時，老鼠又定格了11秒，正當老鼠要再鑽回洞時，白貓伸出了貓爪攔住，而影片也放上字體特效寫著「兄弟且慢」。

影片在網路上曝光後，也吸引網友們紛紛留言表示「橘貓：你叫的鼠條來了」、「挖洞逃獄，挖了個獄警休息室」、「不得不說，貓的反應速度是真的快呀」、「兄弟且慢，你得留下點什麼再走」、「請你都請不來，怎麼讓你這麼快離開」、「這比搶匪到警局搶劫還慘，一看就是死刑定讞」、「這老鼠的伙食不錯，皮毛油亮油亮的，還有很豐滿的身材」。