泰安產險總經理 可望由王修德接任 19:332022/12/23 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰安產險23日公告總經理異動人事案，公告指出董事會決議原總經理郭鴻文將由現任泰安產險副總經理王修德接任，新任總經理生效日期為明年1月1日，不過在主管機關核可之前，由王修德代理總經理職務。 陳世岳升任富邦人壽總經理 林建勳出任緯創總經理 棄台大高薪轉任桃市副市長 王明鉅被張善政「這些話」打動 #泰安產險 #總經理 #修德 #由王 #接任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東周春米小內閣求穩定 逾3／4留任 04:102022/12/23 地方新聞 王海輪11年婚告終 經紀人證實提前解約：確實外遇 12:172022/12/23 娛樂 王海輪驚爆11年婚變 元配發聲痛訴「絕對會離婚」 08:252022/12/23 娛樂 校園證券投資智慧王決賽 29日開打 04:102022/12/23 證券．權證 最後悔讀的大學科系 04:102022/12/23 時論廣場 提升健康、大眾運輸 準桃園副市長王明鉅拋獎勵誘因 09:522022/12/23 政治 林奕華明年2月接北市副市長 王欣儀提警訊坦言：滿意外的 18:472022/12/23 政治 積極拜訪基層 王鴻薇評選情審慎樂觀 04:102022/12/23 政治要聞 批吳怡農汙名化辯論 王鴻薇：基本常識還得加強 13:282022/12/23 政治 吳怡農、王鴻薇對戰結局 吳子嘉估出票數了差距曝光 08:082022/12/23 政治 《電機股》亞系外資估明年有基之彈 亞德客-KY目標價破千 11:482022/12/23 財經 王毅會見美國亞洲協會董事會聯席主席 籲美放棄對華無理打壓 13:282022/12/23 兩岸 吳怡農拒與王鴻薇辯論竟回嗆「這句」 網聽瞬間笑翻了 10:182022/12/23 政治 《電腦設備》緯創雙CEO制 改單一領導 08:582022/12/23 財經 英王室渣男軍銜被拔 查爾斯要她全包了 00:002022/12/23 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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