晶圓代工龍頭台積電亞利桑那州新廠已經落成，蘋果、超微和輝達等廠商已經確定為首波客戶，有消息指出，特斯拉捨棄三星，將4奈米晶片訂單給台積電，且訂單交易已經完成，業內人士預估，這筆交易在未來幾年將衝擊三星營收，對其將是不小的打擊。

根據DigiTimes Asia報導，消息幾個月前早有所聞，現在兩家公司的訂單交易已經完成，特斯拉成為台積電第七大客戶之一，4奈米晶片未來將用於特斯拉汽車的自駕系統。

台積電亞利桑那州新廠於去年落成，預計於2024年投入量產，將生產先進4奈米晶片，並聘用250名美國籍員工。台積2024年投產的時間，與其為特斯拉代工4奈米的晶片相近。

業內人士分析，這將對韓國科技巨頭三星帶來不小打擊，預估這筆交易將在未來幾年內影響三星營收。根據市場研究公司集邦科技（TrendForce）報告顯示，三星今年第三季的代工市場市佔遠落後於台積電，差距自去年第四季的33.8%，擴大至今年第三季的40.6%。

只不過，特斯拉仍選擇三星為其Vision自駕系統的鏡頭供應商，有傳言指將用於即將推出的Cyber​​truck或其他新款，但迄今未獲證實。