民進黨九合一大選慘敗，作家苦苓列出了16點原因，前立委林濁水也在臉書上曝9大問題。對此，前立委沈富雄將兩個人所檢討的原因融為一體，並列出各項弊病應予課責的機關，就教於各界，尤其是「無法自我檢討的一方」！

民進黨九合一大選慘敗，總統蔡英文也為此辭去黨主席，沒想到18日又輸掉嘉義市長選舉。作家苦苓20日在臉書上PO出一篇「2022民進黨為什麼大敗？」的文章，列出了16點原因。另外，前立委林濁水同一天也在臉書上曝9大問題。對此，前立委沈富雄將兩文融為一體，將各項弊病應予課責的機關列出，就教於各界，尤其是無法自我檢討的一方。沈富雄也期勉，「有則改之，無則警惕」。

前立委林濁水20在臉書上披露民進黨敗選9大問題，「就是核心價值的流失：民主、反黑、公平、誠實、正義、擔當、台灣主體性、謙冲篤實、勇氣全面破損，以致於不只不再動人，更不可信賴，終於引起強烈反感」。

至於苦苓列出的16點如下：

1、想選的偏偏不給選（連初選都沒），不想選的硬是叫去選⋯不輸才怪！

2、學位一個一個被取消了，那個「供應」學位的卻什麼事都沒有⋯不輸才怪！

3、任滿的自認做得好，居然就幫選民「指定」起接班人來了⋯不輸才怪！

4、就算防疫做得還可以，紓困卻沒有幫到許多真正困難的人⋯不輸才怪！

5、公投要綁大選就綁、要脫鈎就脫、要再綁就綁，隨便你們怎麼玩⋯不輸才怪！

6、明明兵役要延長，又吞吞吐吐拖拖拉拉，搞得人心惶惶⋯不輸才怪！

7、「房市三箭」六年只射出半枝，許多人一天比一天住不起房子⋯不輸才怪！

8、攻擊對手不擇手段，竟然牽連祖宗三代，還殃及無辜第三者⋯不輸才怪！

9、不成比例鋪天蓋地猛打高虹安，好像其他地方都沒在選舉了⋯不輸才怪！

10、治安敗壞、詐騙橫行，檢警卻在不斷出入各種「會館」⋯不輸才怪！

11、膽敢拿民進黨的公信力去和大學、大企業、宗教團體對賭⋯不輸才怪！

12、任意幫對方戴「紅帽子」，卻忘了自己身上也沾到過紅色⋯不輸才怪！

13、院長帶著部長成天跟立委拍桌吵架，態度傲慢、不受監督⋯不輸才怪！

14、總統搞「自閉」，不理媒體，什麼事都不出來跟民眾溝通⋯不輸才怪！

15、槍口聯合對外都還來不及，自己人卻忙著在背後放暗箭⋯不輸才怪！

16、再怎麼支持民進黨的人，這下也很難理直氣壯的幫民進黨講話⋯不輸才怪！

沈富雄把兩個人所檢討的原因融合，並將各項弊病應予課責的機關列出，就教於各界，尤其是「無法自我檢討的一方」，期勉「有則改之，無則警惕」。

（取自沈富雄臉書）