共度歡樂佳節，北市23日晚間舉辦「耶誕健走報佳音」活動，台北市長柯文哲頭戴聖誕鹿角與民眾從台北真理堂出發，行經公館商圈到自來水園區思源街口廣場終點站，沿途報佳音、發送小禮物，讓公館商圈洋溢暖心節慶氛圍。

柯文哲表示，今年的活動叫「愛無限」，透過活動讓大家把愛傳出去，北市此次布置六大燈區，供民眾拍照打卡，希望每年都可以舉辦耶誕慶祝活動，也歡迎民眾把握機會，到公館商圈消費滿150元，參加台北通抽獎活動。

觀傳局表示，繼3日點燈儀式後，系列壓軸活動「耶誕健走報佳音」登場，活動特別從台北真理堂行經公館商圈至自來水園區思源街口廣場，希望藉教會的祝福帶給台北市民溫馨的耶誕佳節，同時也將活動路線延伸至公館商圈，盼藉此帶動人潮走進商圈。

此外，「台北耶誕愛無限」的六大絕美燈區將持續亮燈至明年1月2日止，歡迎來拍照打卡，感受耶誕節慶氛圍。另外，民眾可把握最後兩天機會，到「2022台北耶誕愛無限 暖心耶誕遊公館」活動指定特約店家單筆消費滿額，就可透過台北通APP參加抽獎活動，將有機會抽中iPad mini、Switch、Airpods Pro等耶誕好禮。