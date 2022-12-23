金門太武山擎天廳春節期間開放固定時段免預約參訪，請民眾注意時間。(圖／金門縣觀光處提供)

自2023年1月1日起也可預約參觀擎天廳，，即日起受理旅行社業者及民眾報名。(圖／金門縣觀光處提供)

鬼斧神工，享譽中外，位於金門太武山花崗岩坑道內的擎天廳一直是國內外遊客造訪金門的熱門景點，而且得提早「預約」才能有機會一窺廬山真面目；近年更受疫情影響大門緊閉，對外開放的機會少之又少。隨著防疫規定放寬且年節將至，返鄉人潮眾多，擎天廳、排雷紀實館及明德公園將於農曆大年初一至初八固定時段開放免預約參訪，民眾可憑身分證從金城、山外及沙美車站搭乘專車前往，各梯次專車客滿為限。

縣府觀光處表示，擎天廳以鬼斧神工的宏偉壯觀建築著稱，一直是來金門觀光的熱門景點；隨著新冠肺炎疫情防疫規定放寬，經縣府積極與金防部溝通協調，軍方同意自明（2023）年1月1日起，每梯次參觀人數從1輛遊覽車乘客數，增加至最多3輛遊覽車乘客數，即日起受理旅行社業者及民眾報名預約參訪。

此外，考量明年春節假期較長，自1月22日至29日（農曆正月初一至初八）開放固定時段免預約參訪，在金城、山外和沙美車站備有專車供民眾付費搭乘，金城、山外車站每天四梯次，沙美車站每天二梯次，想一探秘境的民眾可得把握這難得的機會。

縣府觀光處說明，為配合軍方防疫政策，凡進入擎天廳參訪者，須提供打滿3劑新冠肺炎疫苗或2天內快篩陰性證明，並攜帶個人身分證供核對身分，需全程佩帶口罩。同時縣府將配合軍方及中央疫情指揮中心最新防疫規定，持續向軍方溝通爭取以滿足在地旅行社業者及遊客的參訪需求。