市議會議長選舉25日登場，民進黨嚴防跑票，連日來不斷發出新聞稿有如「十二道金牌」，三申五令，今天晚間，中評會再度發新聞稿表示，未依照民進黨團決議投票，就是開除黨籍，中評會將落實黨紀堅持改革。

為了這次市議會正副議長選舉，民進黨從19日開始，中評會罕見提前預告，並發新聞稿強調，跑票者將依黨紀處最嚴厲處份，昨天中評再度發新聞稿，指中評會主委賴瑞隆親自坐鎮台南市議會、中評委立委管碧玲督軍高雄，嚴防跑票；黨副祕書長林飛帆更在臉書點名台南市議會，「更不該成為郭再欽或郭信良的禁臠」。

今天上午，民進黨中央也發新聞稿，強調從政黨員違反法律行為，甚或影響本黨名譽者，會依黨內規範執行，匡正黨紀；中評會主委賴瑞隆傍晚在臉書強調，未依照民進黨團決議投票，就是開除黨籍，中評會將落實黨紀堅持改革，回應台灣人民的期待。

晚間，中評會再度為此發新聞稿三申五令。強調25日舉行的新一屆縣市、直轄市議會議長、副議長選舉，民進黨黨籍議員必須依照各地民進黨團決議，一致性投票，務必票票入匭。議長副議長選舉跑票，未依照民進黨團決議投票，就是開除黨籍，中評會將落實黨紀堅持改革，回應台灣人民的期待。