搶攻億級富豪客戶商機又一家！金管會23日宣布，核准北富銀開辦高資產財管業務，成為銀行業開辦此業務的第九家。

金管會於2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」後，就分批核准銀行開辦，包括：中信銀、一銀、國泰世華銀、兆豐銀、上海商銀、合庫銀及瑞士銀行台北分行，今年9月核准了玉山銀行，加上23日核准的北富銀，共有九家銀行大搶上億元富豪商機。金管會表示已受理台北富邦商業銀行申請辦理本項業務，並對該行主要業務負責人進行面談，本次同意該行辦理係主要考量該行在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統之投入，已提出相關具體規畫，並建置本項業務責任地圖及指定審計委員會負責本項業務高階管理階層重大違失案件之問責機制，強化董事會督導管理責任，可形塑良好企業文化並落實公平待客與公司治理。

金管會將持續關注本項業務之發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構在財富管理人才及系統之投資，提升國內金融產業研發能力，提供客戶多樣化且客製化服務，以提升我國整體財富管理業務之國際競爭力。

金管會銀行局公布最新統計，目前已有九家國銀獲核准、七家開辦高資產客戶業務，截至今年10月底，累計高資產客戶數達3,451人、合計資產管理規模（AUM）已達新台幣4,348億元，其中前三名為中信銀、兆豐銀和合庫銀，三家的高資產客戶人數合計占整體市場74％、規模占68％。