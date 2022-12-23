台中市太平區中平路21日晚間6時許發生1起因汽車違停擋道與機車騎士引發的口角爭執；太平警分局23日表示，將通知騎士及司機到案釐清案情。（太平警分局／潘虹恩台中傳真）

台中市太平區中平路21日晚間6時許發生1起因汽車違停擋道與機車騎士引發的口角爭執，1輛Uber轎車違停在巷內擋道，引發行經機車騎士當場對其長按喇叭表達不滿，遭司機疑似故意開門攻擊，事後更在臉書PO文曝光；太平警分局23日表示，將通知騎士及司機到案釐清案情。

日前有網友在臉書「八卦村 - 行車記錄器影片上傳中心」PO出行車記錄器畫面，畫面中Uber轎車熄火停在巷弄中，以致其他轎車無法通過而塞車，行經機車騎士對其長按鳴喇叭後，疑遭Uber司機飆罵三字經並打開車門攻擊，令該名網友質疑，司機「根本有惡意致人傷害的嫌疑」。

台中市政府警察局太平分局表示，檢視影片內容發現自小客車於該處違規臨停，造成路口回堵，衍生後方機車騎士不滿，因此長按鳴喇叭並來回轎車前後，Uber司機下車與騎士理論，但雙方不歡而散，並無肢體衝突。

太平警分局太平派出所廖文雄說明，參據影像內容及PO文者留言，初步研判本案涉及道路交通違規及刑法傷害、毀損、公然汙辱等罪行，將盡速通知雙方到案說明；同時呼籲民眾行車應禮讓，切勿違規臨停，遇事應冷靜、理性或報警處理，切勿因一時衝動而觸法。