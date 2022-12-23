桃園市平鎮警分局配合明年元旦連續假期國道交通疏導、管制專案，今日公告台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在今年12月31日0時起至12時止，共12小時實施匝道封閉，提醒用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長沈介茗表示，明年元旦連假共3天，平鎮分局為配合交通部高公局交通疏導管制措施，將於今年12月31日0時起至12時止，共12小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。

警方建議，用路人可行駛替代道路規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞在車陣中。

警方提到，本次元旦連假收假前不封閉匝道入口，但仍請用路人於出門及收假前，仍要掌握交通動態及各項管制服務措施，可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968外，也可上交通部網站查詢。