矯正署副署長葉貞伶（前排中間粉紅外套者）與高分檢主任檢察官張秋雲（前排右四）一起參觀台南2監燈籠與花燈發表會。（程炳璋攝）

台南第2監獄23日舉辦「官將佑臺點燈暨彩繪花燈」發表會，今年與中西區普濟殿合作，獄方添購300顆白燈籠提供22個收容人彩繪，布置在獄內勤務中心前走廊，另挑出5人接受指導，花10個月製作「官將佑臺」花燈，準備參加明年的台北花燈節比賽。

台灣矯正機關每年製作的花燈在各賽事表現中素有水準，台南2監不落人後，首度找來有花燈製作專長的更生人當老師，教導5位有興趣的收容人，花10個月完成「官將佑臺花燈」，「官將首」有驅除疫情的象徵，準備在明年元宵時參加的台北花燈節，23日率先在獄中亮相。

除了「官將首花燈」，獄方向中西區普濟殿添購300顆白燈籠，由22名收容人彩繪，布置在勤務中心前走廊，夜間亮燈後有濃厚年節氣氛。

法務部矯正署副署長葉貞伶、台南高分檢主任檢察官張秋雲，台灣更生保護會台南分會主委宋俊明都到獄中主持點燈儀式。

葉貞伶提到矯正機關每年參加交通部的花燈比賽，都屢獲佳績，甚至獲「燈王」稱號，也曾受邀到日本神戶及台灣各地展出。預祝台南2監的花燈作品能在明年花燈賽事中占一席之位。

張秋雲預祝主燈參賽奪冠，她表示看到燈籠上的圖案十分細緻，看出獄方精心策畫，代表製作者投入很多心力，令人敬佩。

典獄長李進國表示，「官將佑臺」花燈是為明年花燈節參賽作品，祈願在官將首的保佑，台灣能脫離疫情陰霾。