由臺北市教育局指導、台北富邦銀行與松山家商合作執行的「羽翼分行－身心障礙學生金融培力計畫」，今（23）日正式啟動，經過培訓考核的特教生將在全台四間羽翼分行擔任櫃檯實習行員，打造全台第一間「職場共融分行」。(北富銀提供)

為協助身心障礙畢業生銜接職場，台北富邦銀行在臺北市教育局指導下，與臺北市立松山家商合作進行「身心障礙學生金融培力計畫」，不僅為特教生規劃適才、適性的金融職能培訓課程，更率金融業之先例，遴選4間分行設為「羽翼分行」，由特教生擔任櫃檯實習行員，為客戶提供簡易金融服務，成為全台第一間「職場共融分行」，產官學通力合作，開啟身心障礙學生就業轉銜的新模式。

北富銀今透過記者會，頒贈結業證書給通過培訓及考核的8位學員，表彰學員們的努力和成長，期許進入分行正式擔任櫃檯實習行員時，能有更豐碩的收穫及優異表現；北富銀行銷長吳薏菱透露，金融培力計畫於去年4月著手進行，目前已有一名培育的特教生成為正式行員。

北富銀品牌定位中心資深協理楊雅媛表示，特教生會在設有「羽翼分行」專櫃工作，或許動作慢一點，只能處理較簡單存款、提款、匯款等金融服務，但台灣社會充滿愛心，不少在地民眾知情後願意給予機會，如有洗衣店等小商家，特別到羽翼分行光顧，給予同學們更多服務學習的機會，若學生通過實習會到人潮較多的分行磨練，表現良好就有成為正式行員的機會。

台北市教育局及松山家商分別致贈感謝狀及學生畫作予北富銀，對北富銀促進社會共融的正向作為表示肯定；臺北市政府教育局副局長鄧進權表示，台北富邦銀行「羽翼分行」金融培訓計畫對特教班同學來說，是一項有難度的新嘗試，曾有學生反饋，由於銀行櫃檯作業程序繁複，操作準確性會直接影響到顧客權益，在培訓剛開始時曾受到許多挫折、無法適應，甚至回家躲起來偷哭，然而在學校及職場友善的支持下，這些學生都願意接受挑戰、堅持到底。

松山家商校長張瑞賓表示，學校合作多年的實習職場多偏向步驟簡易、重複性高、勞動服務之職務，而專業技能班學生實習目標除職業態度之培養外，更期待能在專業能力上訓練與提升，因此要能覓得友善、包容及支持之職場更是困難。

吳薏菱說明，這項計畫叫做「羽翼分行」，是因為北富銀相信許多孩子並不是做不到，只是需要更容易消化的訓練方式和多一點的適應時間；如果大眾願意用羽翼呵護他們，並幫助他們長出能夠飛翔的翅膀，這些學生將有機會在更寬廣的職場天空翱翔。

目前北富銀在松南、永吉、東門、基隆路四間分行均已設置「羽翼分行」專櫃，同學每周三和周四都會到分行為來行客戶進行存款、提款、轉帳、匯款及更換存摺等簡易型金融服務，民眾有需要時不妨到這四間分行，給同學們更多服務機會。

吳薏菱表示，聯合國「身心障礙者權利公約」中特別強調「去機構化」，希望弱勢族群能走出受庇護的特定場域，走進社區，達到真正的共融，這也啟發北富銀探索身心障礙者進入金融職場的各種可能性；感謝臺北市教育局的指導及松山家商的全力支持，讓「羽翼分行」此項嶄新概念得以開花結果。

吳薏菱期許，「羽翼分行」的概念與經驗，把執行計畫轉化為教案，與其他特教學校和產業分享，擴大這個新模式的影響力，期望透過更多企業的響應和學校的加入，為特教生開啟更寬闊的就業空間。