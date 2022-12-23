壽山動物園重建工程完工，近日剛開園試營運，但卻遭網友批評動物「又老又殘」，公獅還瞎了1隻眼，對此，觀光局澄清，高齡20歲的非洲獅「二哥」今年8月因眼疾將眼球摘除，讓其獲得改善並降低疼痛，參與治療的屏科大獸醫教學醫院也在臉書發文，詳細敘述治療「二哥」眼疾的過程。

高市觀光局指出，非洲獅二哥已高齡20歲，今年8月因眼疾造成角膜水腫及眼內出血，隨即安排麻醉檢查，園區獸醫與屏科大獸醫系鍾承澍老師團隊合作進行眼球摘除，讓其眼疾獲改善並降低疼痛，術後第3天，已恢復往常進食量，經2周續觀察術後恢復狀況良好，且可在戶外活動與母獅互動良好。

屏科大獸醫教學醫院發文指出，動物園獸醫師今年4月發現二哥右眼有混濁的狀況，持續觀察後有慢慢向外突出的情形，因此8月委由屏科大獸醫師前往動物園協助檢查，檢查時發現二哥右眼眼壓偏高，診斷為眼內炎併發青光眼，但由於幫獅子點眼藥相當不容易，且無辦法常常監測眼壓的變化，考量二哥沒有不舒服情況，所以持續觀察眼睛的變化。

屏科大獸醫教學醫院進一步說明，隨後二哥青光眼讓眼睛外凸更加明顯，擔心繼續惡化可能導致感染甚至眼球破裂，經醫療團隊評估，決定手術將眼球摘除。當天屏科大獸醫院外科主任鍾承澍帶領醫療團隊和動物園獸醫師、照養員順利在動物園手術室完成手術，二哥手術後，短時間內就回到正常生活。

屏科大獸醫教學醫院表示，動物園野生動物的醫療和照護相當具挑戰性，照養和醫療人員都有被攻擊的風險，但是大家仍然盡力以動物的福祉為優先，讓牠們受到最適當的醫療照顧。動物園存在的主要目的是生態教育，而生老病死是生命教育中重要的一環，老年野生動物的存在更是對動物園照養的肯定，將生病或老年的動物隱藏起來，無法達到教育目的。