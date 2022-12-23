楊梅警方協助該名澳籍女子找回手機。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

一名年約20多歲的澳籍女子，本月21日晚間10時許在計程車上遺失手機，因即將要搭機返回澳洲，乘機資訊通通都在手機裡，焦急向桃園市楊梅警方求助，楊梅員警全程以英語溝通，協助她找回手機，順利搭機返鄉。

楊梅警分局指出，該名澳籍女子昨日到楊梅派出所向警方表示，她的手機遺失在計程車上，但致電計程車公司卻被告知沒發現任何手機，再加上她又沒有台灣手機號碼，也不記得手機ID，導致無法即時尋回或回撥手機。

警方表示，因該名女子全程以英語對話，電話中講不清楚，經溝通後發現她誤以為全台灣計程車公司只有一家，故聯繫錯計程車行導致誤會一場。楊梅派出所警員鍾敏調閱楊梅車站到旅店沿路監視器，確認她搭乘的計程車號，並請桃園分局青溪派出所協助聯繫該計程車公司，最後成功聯絡上司機將手機送到派出所。

該名澳籍女子對於員警能全程用英語跟她清楚溝通，並協助她找回手機，讓她順利搭機返家，頻頻表達感謝，也大讚「台灣真的很棒！」