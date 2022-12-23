為因應明年全球經濟環境惡化，蝦皮母公司新加坡冬海集團（Sea）創辦人兼執行長李小冬宣布，將凍結大部分員工薪資，並削減年終獎金。
冬海由新加坡首富李小冬創立。他指出，隨著俄烏戰爭及世界各地的通膨蔓延，明年可能會更具挑戰性，公司將取消未升職員工的加薪。
李小冬又稱，明白相關消息很難讓人接受，尤其是在假期期間，但這是臨時但必要的措施，有助公司建設更大、更光明的未來。
公司此前已裁減約7,000個工作崗位，約占其員工總數一成
為因應明年全球經濟環境惡化，蝦皮母公司新加坡冬海集團（Sea）創辦人兼執行長李小冬宣布，將凍結大部分員工薪資，並削減年終獎金。
冬海由新加坡首富李小冬創立。他指出，隨著俄烏戰爭及世界各地的通膨蔓延，明年可能會更具挑戰性，公司將取消未升職員工的加薪。
李小冬又稱，明白相關消息很難讓人接受，尤其是在假期期間，但這是臨時但必要的措施，有助公司建設更大、更光明的未來。
公司此前已裁減約7,000個工作崗位，約占其員工總數一成
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