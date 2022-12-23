證交所公告「112年度（第十屆）公司治理評鑑指標」，共計四大構面80項指標，總計新增8項指標、刪除6項指標、修正18項指標，並調整4項指標之題型。適用期間為112年1月1日至12月31日，並預計於113年4月底前公布112年度之評鑑結果。

證交所表示，第十屆評鑑修正係依循主管機關公告之「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「資本市場藍圖」，並參考國內外公司治理及永續發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見，總計新增8項指標、刪除6項指標、修正18項指標，並調整4項指標之題型，持續促進企業對於各項公司治理機制之重視。

另外，為引導公司重視股東權益及永續發展，並考量指標數增減，將「維護股東權益及平等對待股東」及「推動永續發展」構面權重提升。

證交所進一步說明，為強化公司治理及推動永續發展執行情形，增修包括：增加「重大關係人交易應提股東會同意或報告」、「股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容」、「股東會採線上直播或於會後上傳錄音錄影」等指標，以保障股東權益。

並將「董事會參考審計品質指標（AQIs）評估簽證會計師獨立性及適任性」、「由審計委員會或董事會層級之功能性委員會（風險管理委員會）督導風險管理」列示於指標，以提升董事會相關職能，暨增加有關職場多元化、社區影響及文化發展等永續相關指標，鼓勵公司重視永續發展議題等。

另外，為確保公司召開視訊股東會不損害股東權益，將公司召開視訊股東會時，發生重大損及股東權益之情事等列入額外減分題之減分事由。