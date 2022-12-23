民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，本週播出浩子、阿翔、籃籃、何蓓蓓、陳怡婷日前到嘉義民雄鄉體驗蘿蔔糕達人的工作，節目一開始眾人在鳳梨簇擁的環境下尋找今天的職人，主持人看到職人的名字「鳳美」後，講解想必今天的鳳梨一定很美，但沒想到職人卻說自己不是種鳳梨的，也不是來體驗當鳳梨農夫，讓眾人疑惑那來鳳梨田到底要幹嘛？職人這才講解自己是做蘿蔔糕的，主要是要來採收「西瓜鳳梨」做為蘿蔔糕的材料，浩子講說鳳梨加進蘿蔔糕還真是難以想像的組合，今天一定要來好好體驗看看。

採收完鳳梨，眾人來到古色古香的三合院，此時浩子「特別」請職人要開心的跳舞進場，但等節目正式開錄後卻只有職人自己開心的手舞足蹈，職人跳完才發現被整，害羞的表情讓眾人捧腹大笑，職人笑說你們節目怎麼可以這樣欺騙老實人，接著介紹柴燒蘿蔔糕的器具讓藝人認識，眾人看到爐具後，浩子機會教育電視機前的觀眾，講解很多小朋友可能都沒有看過了，這種爐具就叫做灶，以前的人都是用這種爐具在煮飯，也順勢秀了幾句台語諺語「挔柴添火著」與「橫柴夯入灶」兩句俗諺，但當浩子示範如何將柴放入灶中燃燒，職人吐槽你放的地方是進風口、你放錯地方了！讓眾人哈哈大笑說真的示範了「橫柴夯入灶」，不懂裝懂啊。

了解灶的運作方式後，職人請藝人一同幫忙劈柴，籃籃嘗試劈柴卻始終無法將柴劈好，浩子出面說這對你們女生實在太難了，還是讓男生來吧，籃籃詢問浩子跟阿翔，誰比較厲害？這句話激起了兩人的好勝心，互嗆絕對不可能輸給對方，職人這時出面說不然來比個賽，看誰的劈柴最多，阿翔要女藝人選邊站押寶，此時籃籃補了一句說之前阿翔比賽從來都沒有贏過，讓何蓓蓓、陳怡婷果斷押寶浩子贏，卻沒想到成績出爐後，卻是阿翔「輾壓」浩子，讓何蓓蓓吐槽原來原因不是在阿翔，而是籃籃帶賽，讓大家爆笑不停。

經過劈柴、打蘿蔔泥、磨米漿等繁瑣手續過後，眾人終於將蘿蔔糕炊好，並一同坐下來享用美味的蘿蔔糕，並與職人一同來到「若竹兒教育基金會」，將蘿蔔糕送給這些需要關懷的小朋友，職人講解以前曾經苦過，所以有能力後只要做粿就一定不會忘記需要幫助的小朋友回饋社會。節目播出正逢聖誕節，藝人與職人一同唱聖誕快樂歌送給現場的小朋友，以及電視機前面的觀眾朋友，祝大家聖誕快樂。