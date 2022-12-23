小甜甜(張可昀)今(23日) 傳出退出宋逸民的教會，而經紀人也證實因和「教會理念不合」才離開，不過宋逸民所屬的藝起發光教會發聲明反擊，指她「私生活有極大狀況」，雙方正式撕破臉，對此，小甜甜經紀人也回應了。

小甜甜經紀人表示：「新聞事件演變成這樣，也不是大家樂見的，也對甜甜造成蠻大的困擾及傷害，另外甜甜一直還是跟教會裡的一些教友都有聯繫，維持良好關係」。

而宋逸民指小甜甜私生活有極大問題，經紀人也說小甜甜的私領域一直沒有太過複雜，就是工作，加上為人母後，更多時間在小孩身上，「由於目前已經離開教會，所有過去的是非，我們就不便再多說什麼，避免在引發更多紛爭，彼此理念不合分開，我們彼此都帶著祝福，很感謝幫忙過及協助過甜甜的人」。

藝起發光教會今發聲明，反擊傳出小甜甜遭宋逸民大罵還有因理念不和離開教會的不實傳言，「小甜甜在面對私生活有極大狀況，及在她的小組當中造成小組員們的一些是非時、衝突和彼此嫌隙時，宋逸民牧師除了不斷鼓勵外，也多次提醒，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出。」但最後，小甜甜仍不聽勸誡，只能忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事。