資深媒體人彭文正提起訴訟，確認總統蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，全案纏訟3年，北院23日更一審宣判，結果判決原告之訴駁回。針對下一步？彭文正表示，更審的理由，若拿到二審，沒有一樣站得住；而這樣的判決書，有利於他們二審的勝訴，因為這個理由太瞎了。甚至認為台北地院法官張詠惠，到了二審，會被打到像豬頭一樣。

被問到判決原告之訴駁回後下一步？彭文正今'(23日)接受中天新聞《論文門開箱》節目專訪時表示，因為更審的理由，若拿到二審，沒有一樣站得住。而且該判決書寫得非常好笑和草率。他更酸說，台北地院法官張詠惠肯定要歷史留名，這麼棒的判決書一定會被保存，台大法律系應該要發表譴責，這時應收回張詠惠的學士證書，質疑這樣素質的人，怎麼把她訓練到畢業，這是有問題的。

彭文正接著指出，這樣的判決書，有利於他們二審的勝訴，因為這個理由太瞎了，因為一審敗訴到二審，要針對一審敗訴的理由做攻防，所以聰明的司法黃牛不是在喬你勝訴或敗訴，因為勝訴或敗訴有點難喬，聰明的司法黃牛是在喬勝訴或敗訴的判決理由，放一條路在二審時容易翻盤。

彭文正指出，張詠惠今天這樣的判決書，到了二審，真的會被打到像豬頭一樣。而二審法官應該早就抽籤完畢。不過大家也不用擔心，這個案子更一審就花了3年，到二審、三審，蔡英文在幹嘛？到時只會讓該案的共犯變成一卡車。