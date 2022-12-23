淡江大學助理教授何景榮日前在臉書分享2017年12月8日上午，他被找進總統府，當時蔡英文坐下後的第一句話竟然說：「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」國民黨立委賴士葆在臉書認為，難道開會中要歌功頌德，才能讓總統振奮討論國家安全 ?

淡江大學助理教授何景榮22日在臉書分享過去以新住民身分到總統府會見總統蔡英文的情況。何景榮提到，2017年12月8日上午，他被找進總統府，總統要關懷新住民，並且諮詢新南向政策。何景榮指出，當時蔡英文姍姍來遲，坐下後的第一句話竟然說：「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」

何景榮驚訝認為，堂堂一國之君，怎麼會在公開場合，這樣批評黨政高層呢？

何景榮還披露，蔡英文對他說，「每次開會開到快睡著，我就好想喝一杯你們印尼的咖啡喔！」又說，「你們印尼有一道菜，叫Asam，我以前唸博士班的馬來西亞同學請我吃過，不知道今天有沒有這道菜？」

時任總統府發言人、現任民進黨副秘書長的林鶴明對此反駁，炒作五年前聚會的人，真的有夠無聊；且這場餐會的主角是新住民姐妹，何景榮為何要一直消費這場活動，來凸顯自己？

何景榮回應林鶴明，不愧是「台大國發所在職專班的學生」，憑什麼認為「新住民姊妹才是主角」，「新住民弟兄」就不能參與？且既然是「總統與新住民社群聚餐」，那林鶴明來幹嘛？

另外，國民黨立委賴士葆在臉書認為，國家最高領袖，竟然參加國安會議可以快睡著，難道開會中要歌功頌德，才能讓總統振奮討論國家安全呢 ?