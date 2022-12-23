保安警察大隊規劃「警用車輛展示體驗營」活動介紹與親身體驗。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市松山區健康國小三年級師生及家長，22日到保安警察大隊進行社區踏查教育活動，保大為協助學童了解警察工作特性，擴展學習視野與守法助人精神，特別安排一連串展演活動，讓學生藉由親身體驗達到寓教於樂的學習效果。

健康國小三年級師生參訪團一行186人，保大規劃「警用車輛展示體驗營」、「交通警察指揮教學體驗營」及「警用裝備體驗營、含保安裝備穿戴體驗」一系列活動的介紹與親身體驗，讓參訪師生更加了解警察訓練及各項勤務性質與運作情形；並透過海報宣導「包裹糖衣新興毒品的認識」、「防制走失、跟騷行為自我防衛意識提升等婦幼安全」、「酒後不開車與行的安全等交安觀念」及「倡導廉潔品德拒收餽贈」等，讓學童從小紮根學習保護自身安全。

保大員警向師生解說警用重型機車用途。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

學童親自穿戴體驗鎮暴警察裝備。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

活動除了展示保大特種指揮車、巡邏車、貨卡曳引車及警用重型機車的功能與用途，並安排師生至柔道場親身參與，學習認識交通警察指揮手勢，並提供師生各式警用巡邏、交通、鎮暴、攻堅警察應勤裝備cosplay穿戴體驗、解說及拍照留念，藉由搶答摸彩活動帶動學童興趣，師生們透過精心安排的參訪活動，獲得相當多的另類體驗。

健康國小特別致贈錦旗感謝保大，社區踏查活動不但提升社區警民關係，更加深師生學習如何保護自身安全與預防犯罪觀念。