《火影忍者動畫20週年特展》24日於新光三越A11六樓盛大開幕，23日許多Coser搶先觀賞。（鄧博仁攝）

《火影忍者動畫20週年特展》24日於新光三越A11六樓盛大開幕，23日許多Coser搶先觀賞。（鄧博仁攝）

《火影忍者動畫20週年特展》24日於新光三越A11六樓盛大開幕，23日許多Coser搶先觀賞。（鄧博仁攝）

《火影忍者動畫20週年特展》24日於新光三越A11六樓盛大開幕，23日許多Coser搶先觀賞。（鄧博仁攝）

經典作品《火影忍者》迎來動畫開播20周年，紀念特展「火影忍者動畫20週年特展」即將於24日登場，23日搶先開放給Coser及網紅參觀體驗。

《火影忍者動畫20週年特展》24日於新光三越A11六樓盛大開幕，23日許多Coser搶先觀賞。（鄧博仁攝）

《火影忍者動畫20週年特展》24日於新光三越A11六樓盛大開幕，23日許多Coser搶先觀賞。（鄧博仁攝）

《火影忍者動畫20週年特展》24日於新光三越A11六樓盛大開幕，23日開放網紅搶先觀賞並拍照打卡。（鄧博仁攝）

《火影忍者動畫20週年特展》24日於新光三越A11六樓盛大開幕，23日網紅搶先觀賞。（鄧博仁攝）

《火影忍者動畫20週年特展》24日於新光三越A11六樓盛大開幕，23日網紅搶先觀賞。（鄧博仁攝）

《火影忍者動畫20週年特展》從12月24日起至2023年2月12日在台北新光三越信義新天地A11館6樓展出，會場打造角色名言通道、影音區帶領粉絲穿越時光走廊，此外還有經典場景還原，互動沈浸式體驗區讓你變身忍者等。

《火影忍者動畫20週年特展》將八大經典場景原汁原味呈現給觀眾，從經典招數如佐助的「萬花筒寫輪眼」到卡卡西老師的「封邪法印」，精彩招數完整重現！而動畫當中多個令人難忘的片段，像是鳴人父子在第四次忍者大戰當中使用九尾陰陽陣的「父子共鬥」場面、第四次忍者大戰「五影對戰宇智波斑」的熱血場景、《慕留人-火影新世代-》當中鳴人跟慕留人合力製造「螺旋丸」打敗桃式、《慕留人-火影新世代》中的「七代目火影辦公室」，全都擬真還原在展場中！

其中鳴人及佐助在「終末之谷」的最終戰役，打造出兩人熱血激戰的場面，讓粉絲身歷其境感受鳴人的螺旋丸及佐助千鳥忍術的威力！還有蛤蟆文太結合煙霧氣效果，展現「仙人模式」初登場的磅礡場景，讓粉絲拍翻天！