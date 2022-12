桃園市六和高中為迎接充滿感恩氛圍的耶誕節,在全校師生精心妝點下,校園裡出現麋鹿家族、俏皮雪人、慈祥耶誕老人,彷彿一秒來到耶誕老人的故鄉,家長會還請來樂天女孩,與全校2600名學生在校園內共慶耶誕。

六和高中這周啟動連3天耶誕活動,校方表示,今從中午開始,從九年級的美聲公主王湘妮獻唱〈All I Want For Christmas Is You〉揭開序幕,校長陳淑惠也展現唱功獻唱日本歌曲,應日科學生更穿上浴衣秀出娥娜舞姿,展現師生同樂美景。

即將進軍全國的六和高中管樂團接著在中庭帶來國際級音樂饗宴、Rap雙人組獻唱自創作品、熱音社的搖滾演出更將活動帶到高潮,一首首膾炙人口的歌曲,彷彿是校園演唱會,穿插著木吉他伴奏的嗓音,別有一番風味。

校方提到,今年家長會特別邀請樂天女孩到場同樂,讓校園頓時熱血沸騰,安可聲此起彼落。傍晚的點燈儀式,校園各處的燈一盞盞亮起,學校開放讓學生cosplay,在處處可見的網美牆拍照打卡,把溫馨校園氛圍傳遞出去,期盼透過營造佳節氣氛,讓學生更懂得珍惜與感恩。