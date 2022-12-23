桃園市六和高中為迎接充滿感恩氛圍的耶誕節，在全校師生精心妝點下，校園裡出現麋鹿家族、俏皮雪人、慈祥耶誕老人，彷彿一秒來到耶誕老人的故鄉，家長會還請來樂天女孩，與全校2600名學生在校園內共慶耶誕。

六和高中這周啟動連3天耶誕活動，校方表示，今從中午開始，從九年級的美聲公主王湘妮獻唱〈All I Want For Christmas Is You〉揭開序幕，校長陳淑惠也展現唱功獻唱日本歌曲，應日科學生更穿上浴衣秀出娥娜舞姿，展現師生同樂美景。

即將進軍全國的六和高中管樂團接著在中庭帶來國際級音樂饗宴、Rap雙人組獻唱自創作品、熱音社的搖滾演出更將活動帶到高潮，一首首膾炙人口的歌曲，彷彿是校園演唱會，穿插著木吉他伴奏的嗓音，別有一番風味。

校方提到，今年家長會特別邀請樂天女孩到場同樂，讓校園頓時熱血沸騰，安可聲此起彼落。傍晚的點燈儀式，校園各處的燈一盞盞亮起，學校開放讓學生cosplay，在處處可見的網美牆拍照打卡，把溫馨校園氛圍傳遞出去，期盼透過營造佳節氣氛，讓學生更懂得珍惜與感恩。