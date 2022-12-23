民進黨在九合一選舉、嘉義市長補選相繼受到重挫，副總統賴清德為選黨主席深入地方聽取基層意見，總統蔡英文僅在臉書發文小小檢討。前立委郭正亮今（23）日在節目《新聞大白話》中指出，如果小英戀棧權力，持續控制未來的部會首長，那區域立委可能就會對著幹，民進黨就亂了。

郭正亮提到，蔡英文如果繼續不跟基層溝通，繼續對權力不放手，民進黨未來會出現一個尷尬的狀況，那就是2024區域立委會跟總統一起選，他們一定會請賴清德去站台，會請蔡英文站台的絕對是極少數。但另一方面未來的行政院長跟下屬部長又是蔡英文所掌控，假如賴清德丟出有關改革的主張，部會首長不跟進或是根本違反他的意向，那該怎麼辦呢？

當行政官員與賴清德想法發生牴觸時，郭正亮強調，區域立委一定會跟蔡英文下轄的的行政體系對著幹，因為他們一定要站在改革那邊，不然哪有氣爭2024，部會首長如果繼續跟蔡英文一樣，和基層脫節，那民進黨2024就會一團亂，這是綠營現在必須要面對的嚴峻問題。

對於郭正亮的看法，在場來賓都相當贊同，但資深媒體人陳揮文和主持人錢子都表示，民進黨很有可能發生內訌，因為現在綠營高層恐怕還是認為，敗選是地方結構的問題。