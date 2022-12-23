移民署提醒持有效期內的「護照」也可於小三通通關使用，不需再到現場重新辦理金馬證。(圖／民眾提供)

行政院昨(22)日拍板通過「金馬地區民眾春節交通方案」，確定於2023年1月7日至2月6日間先實施小三通第1階段復航，由於停航已近3年，金馬地區民眾往來兩岸間通關所使用之「金馬證」大多已過期，從昨日開始，移民署金門站聯合服務台前就陸續湧現人潮重新辦證，以利在復航後能搶先「登陸」。

移民署金門服務站表示，金馬地區民眾所使用之「金馬證」有效期限為3年，但小三通自2020年2月10日起因疫情關係停航至今已將屆3年，因此民眾持有之「金馬證」大多已過期，這2天已湧現近百人排隊申辦，建議需循小三通往來兩岸的民眾可以提早辦理「金馬證」，以免耽誤行程。移民署也指出，持有效期內的「護照」也可於小三通通關使用，民眾可先檢查一下手中護照的效期，省去現場辦證排隊久候的時間。

移民署提醒民眾，辦理金馬證應妥備之文件包括：申請人身分證正本、影本，兩年內拍攝之2寸白底大頭照（頭頂到下巴需3.2-3.6公分），未滿18歲民眾需監護人身分證正本、影本，代辦者請攜帶代辦人身分證正本、影本，請前往辦證民眾特別注意。