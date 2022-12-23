北市覺修宮及萬海航運基金會，共同捐贈一輛高頂救護車，由北市消防局長吳俊鴻代表接受捐贈。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

財團法人台北市覺修宮及財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會，體認北市消防局長期致力提升緊急醫療救護品質，23日在民權分隊共同捐贈一輛高頂救護車，由消防局長吳俊鴻代表接受捐贈。

消防局表示，覺修宮為北市頗具盛名的宮廟，熱心公益，秉持著「孚佑帝君呂仙祖」濟世渡人、勸人為善、救苦救難的精神，長期捐助善款予養老院、孤兒院及教養院等弱勢團體，並已捐贈北市救護車8輛，熱心公益。

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會由萬海航運於2003年8月捐助成立，秉持「把愛送到最需要的地方」服務理念，投入公益慈善領域，不設限服務族群，從高齡長者到年幼孩童，身心障礙者到貧病家庭，依據他們的需求提供物資、金錢協助，並結合社福資源，落實推動各項服務方案照顧國內弱勢族群。

消防局表示，自1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1386位到院前心肺功能停止患者（OHCA）經消防局急救後送醫康復出院；對消防局而言，持續盡心地為民眾的生命財產安全把關，就是對覺修宮及萬海航運基金會熱心支持及大力相挺最好的回報，爾後也將善用捐贈的救護車，持續拯溺救難。