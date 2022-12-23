中央銀行公布11月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月增830億元，重返3兆元大關，來到3兆596億元，散戶積極歸隊，但當月貨幣總計數，M1B年增率再降至4.42％的近五年低點，M2年增率則上揚至7.37％的五個月新高，「死亡交叉」再擴大，差距達2.95％、創13年9個月以來最大。

台股11月飆漲1,929點，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額大增，卻與M1B和M2年增率「死亡交叉」，呈現相背離的結果。央行官員強調，觀察M1B的活期性存款與股市關係較密切，M2則是反應定期性存款及外幣存款變動，即經濟活動的結果，所謂「死亡交叉」，不宜直接從數字高低直接來做解讀，反應在市場走勢的事實顯現，已不具參考價值。

央行官員說明，11月M1B年增率下降，主要是活期性存款成長減緩，與央行連續升息有關，資金偏向轉入定期性存款，且證券劃撥存款餘額雖大幅增加，但年增率卻是下降的結果。M2年增率上升，主要是外資金大幅匯入，加上銀行放款與投資年增率上升。至於1至11月累計M1B及M2平均年增率分別為8.16％及7.52％。

統計並顯示，台股11月股價指數月平均上漲960點至14,067點，仍低於15,000點，日平均成交值略增至2,107億元。進入12月之後，又隨美股下殺，至23日收盤已吐回去608點，市場套牢聲四起。

央行官員表示，央行今年來四度升息的效應，法人及個人資金偏向轉存定存及定儲，11月活期性存款餘額22兆7,476億元，雖然月增1,647億元，但定期性存款月增更達2,238億元餘額15兆7,602億元、再創歷史新高，年增率6.97％、創近11年最大。

外匯存款11月餘額為8兆8,016億元、續創歷史新高，但月增大減至僅216億元，遠低於10月時的月增4,020億元。央行官員指出，主要是出口表現不佳，及新台幣大幅升值的效應，外匯存款餘額以新台幣計算後減少的結果。