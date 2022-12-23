由於仍受寒流及清晨輻射冷卻影響，明（24）日全台各地都有機會出現局部10度以下低溫，清晨北部、各地的空曠地區更有機會出現局部6度以下低溫；氣象局說明，寒流到了下周一（26日）才會逐漸減弱，不過下周三（28日）東北季風又會再度增強。

氣象局表示，明天各地大多為晴到多雲的穩定天氣，只有花東及恆春半島偶爾有零星飄雨；由於寒流及清晨輻射冷卻，全台各地都有機會出現局部10度以下低溫，其中在北部地區及其他地方的近山區或河谷等空曠地區清晨有機會出現局部6度以下低溫，北台灣白天氣溫回升有限，高溫僅落在15到17度，其中基隆北海岸局部地區高溫有機會不超過12度，整天偏冷，其他地區白天高溫能回升到18至21度，中南部日夜溫差大。

氣象局說明未來降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，下周日（25日）各地大多為晴到多雲，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨；早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，中南部日夜溫差大；清晨低溫在中部以北及宜蘭只有6至8度，其他地區也只有9至11度。下周一、下周二（26、27日）各地大多為晴到多雲，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨；白天氣溫逐漸回升，不過各地早晚氣溫仍偏低，中南部日夜溫差偏大。

下周三（28日）東北季風增強，下周四、下周五（29、30日）東北季風影響，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；北部、東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫大。31日至1月1日東北季風影響，１月２日東北季風減弱；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。