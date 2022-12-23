百萬YouTuber「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」由多名日本人組成，其中三原慧悟和「變態先生」JUN醬曾在台發展多年，他們多元的影片風格擁有許多粉絲支持；在三原最新的影片分享歌舞伎町的暗黑內幕，JUN醬與同事去某間酒店續攤，卻遭流氓敲詐日幣40萬元（約新台幣9.3萬元），事後報警也沒用，讓眾人全看傻。

「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」頻道上最新影片，是由三原慧悟講出JUN醬與同事下班聚會後，到歌舞伎町找地方續攤時，被酒店小弟拉客進去消費，打著「1小時只要日幣2000元（約新台幣466元）」的口號，讓他們幾個男生都很心動，決定進去消費體驗一下。

JUN醬和同事到一間有可愛女生陪酒的酒店消費。（圖／摘自三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）

沒想到結帳時，帳單金額卻高達日幣40萬元（約新台幣9.3萬元）。（圖／摘自三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）

豈料，JUN醬進去後就發現怪怪的，整間店只有他們一組客人，沒多久有2名可愛女生來服務他們4人，過程中還一直跟他們說「盡量喝」，女方就多次加點，替他們增加不少未知的消費項目；之後在JUN醬要買單時，業者拿出的帳單總金額竟高達日幣40萬元（約新台幣9.3萬元），他瞬間醒過來。

根據帳單上面的消費，業者一條一條解釋，開桌費2000元、酒錢4000元、冰塊2000元，女陪侍的飲料一杯就要10000元，下酒菜5000元，服務費要30%；在了解驚人的消費金額細項後，JUN醬才知道價目表列在沙發後方的菜單，讓他驚覺來到一間黑店，被狠狠敲了一大筆。

而且業者聽到JUN醬表示被敲竹槓，當場變臉，沒多久一名像是黑道流氓的人現身，最後把他壓到超商ATM領錢，收到錢後才放人；事後JUN醬去報警，但警方卻說這屬於個人糾紛，他們不介入，「付錢後就已經算是合意行為，所以對方還錢的可能性非常的低」，只跟他們說了抱歉。

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