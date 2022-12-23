華山基金會大內站教導長輩手做小型耶誕樹。（程炳璋攝）

華山基金會大內站23日上午舉辦感恩茶會，義工、善士與長輩一起手作小型耶誕樹同歡，台南站正募款籌辦1月9日的送年菜給獨老長輩活動，今年因物價漲與疫情影響民生，募款僅達3成，社工感覺勸募更為辛苦。

華山基金會大內站服務已12年，陪伴167位弱勢長輩，23日在石子瀨社區活動中心舉辦「感恩茶會」，開車載著服務長輩到場，與義工、善士們共同製作聖誕樹，3年來因疫情無法相聚的長輩們，難得再次相見，開心寒暄。

活動並頒發衛福部志願服務銀質獎給義工，再由老師教導長輩製作耶誕樹裝飾，藉活動促進長輩外出參與團體，拉近距離，台南A站站長張瑞芬號召更多熱心民眾加入「愛老人」行列。

華山基金會在台澎金馬成立近400站，服務近3萬位三失（失能、失智、失依）長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，近日又要籌辦捐募年菜，逐戶送到長輩家中。

張瑞芬表示，募款過程仍十分辛苦，適逢疫情打亂民生，加上物價上漲，許多做小生意的小老闆沒賺錢，連帶影響勸募金額，台南市送年菜活動明年1月9日展開，募款目標210萬，目前僅募到3成經費。